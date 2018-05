Por piedrazos, se suspendió Independencia-Rivadavia

Hoy, el partido entre Independencia y Rivadavia correspondiente a la quinta fecha de la zona B del Apertura Jorge Santiso de la Liga Sampedrina (LDS) se suspendió cerca del final porque el arquero visitante recibió un piedrazo.

"A los 42 minutos me llama el arquero porque le estaban tirando piedras. Le advierto a la Policía y le comunico al asistente pero no lo vio. A los 45 minutos le pegaron un piedrazo en el codo, lo vio el asistente. El arquero dijo que no estaba en condiciones y se suspendió. No sabemos de donde vino", explicó a La Opinión el árbitro Agustín Gómez quien realizó el informe que el martes analizará el Honorable Tribunal de Penas (HTP).

Además, el juez aseguró que "habló con los capitanes" de los dos clubes pero que la decisión de no continuar con los tres minutos que adicionó al tiempo regular fue porque el guardametas aseguró no sentirse bien.

Cuando el juego se detuvo, el Auriazul ganaba 3 a 0 y estaba logrando su primera victoria en el certamen.