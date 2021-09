Por no ser familiares directos no pudieron despedir a un ser querido, a pesar de que habilitaron los velatorios

Familiares y allegados de personas fallecidas batallan contra las medidas que desde que comenzó la pandemia les dificulta despedirse de sus seres queridos. Si bien desde la semana pasada están habilitados los velatorios, con protocolo específico, hubo casos en los que no pudieron cumplir con el ritual como esperaban, lo que originó reclamos.

Publicidad

La semana pasada, Gloria González contó en Radio Cuarentena que no pudo despedirse de su padrastro y además le tocó atravesar una situación difícil al arribar al cementerio y encontrarse con que ni siquiera estaba prevista la posibilidad.

“Pueden abrir boliches y no se puede despedir a una persona aunque sea dos horas, tenía mucha bronca” Gloria González

El familiar de Gloria estaba en el geriátrico de Santa Lucía. Tuvo COVID-19 y estuvo internado en Andar en junio pasado. “Se negaba a comer y a tomar agua, estaba muy desnutrido”, indicó Gloria.

Cuando falleció en Santa Lucía, lo trasladaron a la sala velatoria Secchi, pero sin avisarles a los familiares procedieron a la sepultura, lo que generó el reclamo de la familia.

“Fue insólito, no pensé que los Secchi por no ser familiares directos no nos dejaran estar”, señaló Gloria. La mujer se refirió a que ni ella ni su familia tuvieron la oportunidad de despedirse del hombre que había compartido tanto tiempo con su mamá.

“No hay familiar directo pero estuvo 40 años con mi mamá, aunque sea nos hubieran dejado un rato” Gloria González

“Quintana me dijo que ya lo estaban enterrando porque era un indigente”, se quejó Gloria respecto de la respuesta que obtuvo del director del Cementerio. La mujer explicó que su padrastro cobraba la jubilación y tenía en ellos a su familia, por lo que los gastos podrían haberse solventado y merecían tener unos momentos para darle el último adiós.