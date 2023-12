Estafanía envió su mensaje y dijo: “Le escribo para comentar que hoy me dirigí a renovar mi carnet de conducir y cuando ingresó me atiende una chica muy jovencita con una amabilidad y un trato increíble. La verdad hacía bastante tiempo no me cruzaba con gente como ella.Yo sé que esto tiene que ser siempre así, pero hay que ser muy realista y decir que no suele pasar muy seguido por eso mando este mensaje para felicitar al intendente y principalmente a ella Rocio. Porque si hubiera más gente como vos todo sería más fácil. Gracias por tu buena onda y por lo amable que fuiste no sólo conmigo sino con la gente que estuvo ingresando en el momento que yo estuve esperando. Por más gente como vos”.