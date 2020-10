Por la cuarentena, la única escuela de gimnasia artística en San Pedro analiza cerrar sus puertas

Lo aseguró Rogelio Lina Anggeli, uno de los propietarios, quien dejó en claro que en caso de que no les permitan reabrir en el corto plazo por la pandemia de coronavirus, desconoce si se van a "poder sostener". De 150 alumnos promedio que tenían les quedaron no más de 15 y prácticamente se les "desarmó" el equipo de competición. "La virtualidad nos está matando, la realidad es esa, y no hay un horizonte claro", aseguró. Sobre la posibilidad de funcionar al aire libre, admitió que para su actividad "no es la solución".