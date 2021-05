Por falta de personal, 200 alumnos no tienen clases hace tres semanas en la secundaria 17

Aunque San Pedro está en Fase 3 y eso implica que no hay suspensión de clases presenciales, muchos jardines, escuelas primarias y secundarias tienen problemas para cumplir con el dictado habitual previsto para el ciclo lectivo. Casos positivos y sospechosos entre el personal docente, auxiliares, estudiantes y sus familias complican la situación.

Un caso testigo es de la secundaria 17, que comparte edificio con la primaria 27, en Laprida casi Crucergo General Belgrano, donde los padres y madres comenzaron una cruzada para exigir que se cumpla con el dictado de clases para sus hijos.

Hay alrededor de 200 estudiantes que hace tres semanas no tienen clases.

Ya el mes pasado, el 20 de abril, habín enviado una nota a las autoridades educativas, firmado por un padre de cada salón, porque hay ocho secciones que al carecer de preceptores no tienen clases. “Hay cursos que no han podido tener clases presenciales aún”, dijeron en un comunicado que circuló entre las familias de los estudiantes de la institución.

Como de esa primera nota no recibieron respuestas, resolvieron hacer una segunda, dirigida a la jefa distrital de Educación, Marcela Lucchesi, pero esta vez esperan reunir la mayor cantidad de firmas posibles entre los integrantes de la comunidad educativa de la escuela.

“Nuestros hijos necesitan del apoyo de todos para volver a tener presencialidad”, señalaron.

“A la fecha no se han nombrado preceptores que cubran pate de las ocho secciones que por distintos motivos no fueron nombrados”, dice en la nota a Lucchesi. Allí señalan que esta situación genera que “193 alumnos no tengan clases y que 60 sólo tengan dos horas semanales”.

La escuela arrastra dificultades de nombramientos en cargos vacantes desde 2019: preceptores, bibliotecarios, encargados de medios de apoyo técnico pedagógico.

Por eso piden que “se arbitren los medios pertinentes a fin de que se dé solución a la problemática” de falta de recursos humanos “que la institución requiere para dar cumplimiento a lo normado por el Ministerio de Educación a fin de garantizar el acceso a clases tanto presenciales, como no presenciales de los alumnos de esta institución”.