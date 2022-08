Por error, comerciante debe más de 800 mil pesos: “Tengo un negocio de 30 metros cuadrados y la tasa de Seguridad e Higiene dice 300”

Juan Manuel Bertoni es el titular de Autoservicio Santino, un comercio de venta de alimentos ubicado en calle Pellegrini, y este sábado en Sin Galera relató el largo camino burocrático que tuvo que recorrer para intentar que el Municipio subsane un error en la tasa de Seguridad e Higiene.

“Yo tengo un negocio habilitado por una superficie superior a 30 m cuadrados. Empiezo a pagar como corresponde, y de un momento a otro, en el año 2018, me aparece la tasa de Seguridad e Higiene con una superficie superior a 300 metros cuadrados. Es decir que un ingenioso apretó un cero de más”, explicó.

“Son 30 metros, yo no tengo el Maxiconsumo, tengo una verdulería”. Juan Manuel Bertoni

Al advertir el error, Bertoni se presenta a hacer el reclamo, pero no logra que corrijan “el cero de más”. “A los dos meses, lo mismo”, aseguró. En 2021, tras dos años de pandemia, retomó el trámite. Fue a la Municipalidad y se entrevistó con personal de Rentas, quienes le solicitaron que siguiera los pasos correspondientes.

“Me dicen: tenés que presentar una carta de puño y letra en mesa de entrada, solicitando que vayan a medir el local. Acá viene la historia más graciosa. Presento la carta, me la firman, la sellan, va la agrimensora del municipio, mide mi local como corresponde, me firmó que estaba bien lo que yo decía y de paso observó que tenía el matafuegos hacía 15 días. Ya que estamos, vamos. Listo, perfecto. Lo van a corregir, digo… Y no lo corrigieron”, relató Bertoni, cansado.

Ahora, la Municipalidad le demanda el pago: “816 mil pesos. Yo no me niego a pagar lo que me corresponde, pero el error es de ellos. La parte que más te cansa es que yo estoy trabajando: no tengo tiempo para ir al municipio”, explicó el comerciante, que paga por el alquiler del local, otro de su mujer y la casa en la que viven con la familia. “Mi único capital es una camioneta y un camión, las dos cosas herramientas de trabajo”, aseguró.