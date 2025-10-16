Pollada a beneficio del patín carrera de Huincaló
El sábado 25 de octubre por la noche se realiza una pollada para juntar fondos a beneficio del patín carrera de Huincaló, que el 2 de noviembre estará organizando la tercera fecha del torneo de la Asociación Gaucha. Los mismos tienen un valor de $17000 y para reservarlos hay que comunicarse al 3329 310604.
