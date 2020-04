Policía golpeó a inspector de Tránsito por "diferencias en un procedimiento" en el acceso por ruta 191

Un violento episodio que involucró a un inspector de la Dirección de Tránsito y a un efectivo de la Policía Bonaerense se registró este jueves por la mañana en el acceso a San Pedro por ruta 191, a metros de las vías del Ferrocarril, cuando ambos trabajaban en el control vehicular dispuesto en esa zona por las autoridades.

En el marco de una discusión que se generó por una "diferencia en el procedimiento", el efectivo policial golpeó al municipal en la cabeza, lo que provocó que el inspector concurrierar al Hospital para ser revisado y radicara la denuncia penal correspondiente en Fiscalía.

Todo comenzó cuando, en el marco de los controles vehiculares, interceptaron a un camión. El inspector solicitó la carta de porte y, como se trataba del transporte de alimentos, le indicó que podía continuar su marcha hacia destino.

El policía tenía otro parecer y consideró que debía labrarse un acta, lo que generó la discusión respecto de la modalidad de trabajo y derivó en gritos, empujones y golpes que el propio camionero protagonista del control registró con su celular.

"El policía me preguntó de dónde venía y le dije que de mi casa; me volvió a preguntar de dónde, le dije que de San Pedro. 'Vos sos gracioso', me dijo y me tiró para el costado, que me iba a hacer el informe", contó el camionero a sus allegados en audios de WhatsApp que ya circulan.

"En eso viene el chico, el municipal, y le dijo que yo estaba justificando que estaba laburando. Entonces le dijo 'vos no te metás, salí de acá gil', y el otro le dijo que no le faltara el respeto. Ahí lo empujó y le empezó a pegar bastonazos, lo cagó a palos al pibe, al municipal", agregó el transportista.

"Lamentablemente tengo que decir que sí, que ocurrió", dijo el director de Seguridad, Tránsito y Nocturnidad, Luis Caramún, a La Opinión. "Hubo una discusión por una manera distinta de proceder y tengo un inspector lesionado", señaló.

Caramún confirmó que el empleado municipal "fue al Gospital a revisación y a la Fiscalía a hacer la denuncia" y consideró "lamentable lo sucedido". En ese sentido, aseguró: "Hace 25 años que trabajo en la Municipalidad y nunca tuvimos un caso así, no lo puedo creer".

"Me preocupa porque trabajamos juntos, nunca tuvimos un problema, podemos tener diferencias de mirada, pero hay una impronta de trabajo que indica que hay que aplicar el sentido común, que es lo que debe prevalecer en estos casos", señaló Caramún

"La verdad es que me averguenza como autoridad, desde el punto de vista institucional es una cosa muy fea la que sucedió. Nosotros consideramos que nuestro compañero no hizo nada indebido, pero lamentablemente las cosas se dieron de esta manera", agregó.