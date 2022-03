“Poli” Velo: “Me decían que saliera que me iban a matar a mí y mi familia”

Tras denunciar lo sucedido hablaron las víctimas de un violento episodio acontecido el pasado domingo a la madrugada en el barrio Fonavi II.

Un grupo de personas, entre los que se encontraban varones y mujeres, liderados por un joven con antecedentes que hace pocos meses recuperó la libertad luego de que fuera aprehendido por la División Drogas Ilícitas, atacó a piedrazos un departamento del citado barrio y amenazó a sus ocupantes.

No está demasiado claro qué fue lo que motivó la reacción de los jóvenes pero nada justificará lo sucedido y más aun cuando los habitantes del lugar no tenían nada que ver.

El joven, señalado como el principal agresor, es vecino de sus víctimas y nadie en el barrio entiende porqué reaccionó así cuando se trata de una familia que nunca tuvo problemas con los vecinos.

“Eran las 5 de la mañana cuando empezamos a escuchar ruidos que venían desde afuera, todavía pensé que era la tormenta, pero después escucho gritos, me decían que saliera que me iban a matar a mí y mi familia”, contó Ernesto Velo en el aire del programa El Reporte de La Tarde. “Poli salí que te voy a matar a vos y a todos”, le expresó el agresor a los gritos mientras las piedras no paraban de estallar sobre las paredes y las aberturas de la casa.

“Ahí logramos comunicarnos con la policía y mientras llegaban la novia del agresor le decía, Franco vamos que está viniendo la policía”.

“La policía fue hasta donde vive el muchacho este, pero en ese ínterin vino el padre que creo es un policía retirado y yo le reproché porqué el hijo había hecho esto”, reconoció.

“Por lo que sé este chico tiene un problema con el sobrino de mi mujer, pero nada que ver con nosotros. Aparentemente esa noche este chico le habría roto el vidrio del auto y se desquitó con nosotros”, contó Velo, quien es conocido ante la comunidad por su actividad como operador de radio y director técnico de fútbol.

“Es inentendible lo que pasó, por más problemas que haya uno no se puede desquitar con un familiar”. “No actuó solo, por lo menos había diez jóvenes en total”.

“Ahora esperemos que se hagan cargo de los daños”, manifestó el damnificado. “El agresor mandó a la hermana para arreglar la situación con nosotros”. “Este chico tiene una causa y quiero entender que lo que quieren hacer es acomodar las cosas y que yo levante la denuncia porque esto lo va a perjudicar, es lo que entiendo yo, para mi es así”, comentó Velo.

“Yo lo conozco, lo vi nacer a este chico, es más, lo tuve de jugador en Defensores y en América, nos cruzábamos siempre y nos saludábamos lo más bien, después lo que haga con su vida no me interesa”.