Los concejales Lucas Pisani (UCR) y Daniel Creus (Unión por la Patria), ambos médicos, protagonizaron un cruce este jueves en la primera sesión ordinaria del año en el Concejo Deliberante cuando trataron el pedido de informe del bloque radical sobre los mosquitos.

El proyecto había sido elevado por la UCR tras recibir "comentarios de preocupación y queja de los vecinos" y pedían conocer "el plan de acción" dispuesto por el Ejecutivo para el control de mosquitos, qué tareas se desarrollaron para la prevención en lo que va del año, con los mecanismos, metodología y esquema de fumigación que incluya mapa.

Creus pidió la palabra para adelantar que el oficialismo acompañaría el expediente, pero en su alocución chicaneó a Pisani y al resto de los ediles de la UCR, entre los que hay, señaló "un médico, una licenciada en psicología (por Yanina Batalla) y un baqueano de río (por Hugo Binimellis" que, señaló, deberían saber algo que consideró "archiconocido" porque se publica "en reels de Instagram" del Ministerio de Salud bonaerense.

"A veces pienso que este tipo de proyectos son nada más que para enervar a la población", dijo Creus, que llevó una caja de fosforos con un mosquito muerto que, dijo, era de la especie Culex, el insecto que habitualmente se ve en la zona y que, destacó, "pica de noche".

"Me llama la atención que un bloque en el que hay bastante erudición para conocer esto tiren a la cancha cosas que todo el país, la provincia de Buenos Aires, la pampa húmeda están con los pelos de punta", dijo Creus.

"No es útil fumigar a diestra y siniestra ni tirar Napalm desde un avión" y acusó al radicalismo de "hacer cosas para la tribuna". En ese sentido, dijo que "el Municipio no está en condiciones de hacer cosas para la tribuna por medidas que se tomaron desde el Gobierno nacional, que han ajustado todo" y que "Tampoco se está para tirar piretroides para la tribuna".

Mientras el resto del Concejo Deliberante, incluidos sus compañeros de bloque, se mostraban soprendidos por el énfasis del discurso de Creus, Pisani pidió la palabra para responderle.

"Si bien dentro de este recinto hay profesionales de la salud, la población en general no es médica ni enfermera. Me parece que fue mal interpretado, yo no quiero polemizar ni llevar nada a la tribuna", dijo el joven concejal.

"Se trata de llevar tranquilidad a los vecinos, me parece oportuno que con la herramienta que nos da el Concejo, que es hacer un proyecto de comunicación, podamos pedir un informe sobre lo que se está realizando", agregó.

Como Creus dijo que hay "responsabilidad individual de la gente sobre la reproducción del mosquito", Pisani señaló: "Entonces para qué estamos acá, para qué está el área del Salud. En ningún momento quise hacer tribuna, por el contrario, es para dar respuestas a la gente que tiene incertidumbre".