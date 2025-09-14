La consulta de una vecina respecto de por qué no se pueden dejar comentarios en las publicaciones del perfil de la Municipalidad desató la polémica en las redes sociales.

Tanto en Facebook como en Instagram, la página denominada San Pedro Municipio no tiene habilitada la sección de comentarios, aunque en la primer opción pueden dejar mensajes sólo los usuarios seleccionados por el administrador.

Nahiara coincidió con la duda y dijo: "Tiene toda la razón esa chica. Al menos sabrían lo que opinamos y necesitamos los ciudadanos, pero les importa un pedo, sólo quieren llegar a fin de mes con sus bolsillos llenos".

Mercedes comentó: "Porque estamos en la época donde no existe la libertad de expresión, me pasó lo mismo con una publicación de un partido político donde opine con conocimiento de mis palabras y me bloquearon, le tienen miedo al éxito".

"El necio no escucha y hace lo que quiere", expresó Andrés y Adriana acotó: "Seguro no se quieren enterar de las verdades".

Mónica arremetió: "A mi todo me chupa un hu+#$ todo. Si tengo que opinar lo hago y listo, y al que no le guste que siga de largo nomás nadie les dice que lean lo que público".

"Ya con que opinen por acá, qué más quieren", consideró Patricia y Diego apuntó: "El que maneja la página no sabe leer no le pidan más pobre pibe".

Andrea preguntó: ¿Cuál es la necesidad de no dejar que comentemos? ¡A veces publican cosas que están buenas!"

Hugo sentenció: "Ahí se equivocó Cecilio, si hubiera dejado que el ciudadano comente u opine, tendría la verdad sobre la situación de abandono de la ciudad, tendría un panorama de las necesidades de los vecinos, cada barrio haría conocer su problemática, sería una herramienta de conocimiento para llevar bien su gestión, es decir que la gente le haría ver lo que su gabinete no vio o no quiso ver sobre lo que está pasando en San Pedro".