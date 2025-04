Luego de que el Ministerio de Seguridad bonaerense adelantara que prohibirá que circulen dos personas por moto y de que informarán que San Pedro puede adherirse a la medida, las redes estallaron de comentarios.

En más de 500 comentarios, los sampedrinos se mostraron en contra de una prohibición, que regirá en nuestra ciudad si el intendente así lo decide.

Amelia inició la sección y preguntó: “¿Y los padres que llevan en moto a sus hijos a la escuela, cómo hacen? No van a ir, van a perder el año. Pongan colectivos gratis para los chicos que van a escuelas de campo”.

César ironizó al respecto y dijo: “Ahora los chorros van a tener que afanar dos motos, así tienen una cada uno. ¡Qué buena solución nos dan!”

“Quieren recaudar y no tienen la capacidad de buscar plata de otra manera. Agárrense: no va a quedar nada, ni municipalidad ni nada. Lamentablemente, va a traer una muerte. Ojalá me equivoque”, expresó Norma.

"¡Están cada día peor! ¿No piensan en las familias que sólo tienen la moto como movilidad para la vida diaria?", sentenció Sheila.

“¡Ay, señores políticos! ¿Ustedes se piensan que los delincuentes, al ver esta publicación, no salen más a robar? Por favor”, dijo Cristián a lo que Isabel respondió: “Dejen de pensar tanto en las motos y pónganse a trabajar, que hay mucho por hacer. Empezando por las calles, que ni caminando se puede andar”.

Ángel concluyó: “Pobres padres que no tienen otra manera de llevar a sus niños al cole. A lo mejor nuestros gobernantes pondrán micros gratis para los niños que no pueden concurrir. ¿Prefieren chicos ignorantes para poder manejarlos? En vez de eso, ¡pongan para arreglar las calles y las rutas!”