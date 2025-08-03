Luego de que una nota de La Opinión revelara que el costo de una nueva planta depuradora es de millones de dólares y que su construcción necesitará financiación externa, las redes estallaron con comentarios de los sampedrinos.

Pablo fue contundente: “Hay que hacerse cargo y solucionarlo, basta de tirar los desechos del baño directo al río”.

Facundo preguntó: "¿No se puede restaurar la antigua?" y Beatriz opinó: “Saquen todo lo robado y seguro que les sobra”.

“Lo único indispensable sería que le den trabajo a la gente, que empiecen a generar fuentes de trabajo, con esto o con lo que sea. Si no es el campo, la gente tiene que ir a trabajar a algún negocio o limpiar casas. Con un sueldo digno, una obra social porque el Hospital no da abasto, que pueda tener aportes para una jubilación decente. Muchos cursos, muchas carreras, ¿para qué? ¿Para ir a juntar naranjas?”, expresó Karen.

Osvaldo señaló: “Esperan a que vengan los privados a hacer la obra que debería hacer el estado. Ahora que el mercado se regula solo y tenemos libertad de elección. Sí, ya sé, acabamos con la corrupción K y coso”.

Gastón opinó: “Ah mirá, pensé que estaba funcionando ¡Cómo se afanaron todo estos políticos de cuarta"”.

Justo preguntó: “Y, ¿qué hacemos? Seguimos tirando todos los desechos al río sin tratamiento, esto ya hay que buscarle una solución, no se puede más”.

Gabriel indicó: “Andá a saber el motivo del por qué se abandonó la que estaba antes. No sé cómo no nos meten una multa por no tener depuración”.

“El medio ambiente está en nuestras manos. ¿Qué es caro?”, expresó Diego y Mariano Ironizó: “Ufff, ahora buscan embolsillar dólares”.

El geólogo, Enrique Hopman propuso: “Tiene que haber un pacto político social que lleve a que los gobiernos venideros inviertan en el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales: planta depuradora, red de agua potable y tratamiento de la basura”.

Luis reflexionó: “¿Y qué pensaban? Obvio que este tipo de obras son monumentales, en cuanto al dinero que se necesita. Si el municipio, provincia y nación hubieran tenido las cuentas en orden, esto se podría haber hecho” y Julio le dijo: “Con la que hicieron allá por los años 70 y algo, ¿qué pasó? Mirá que pasaron años”.

Diego explicó: “Se tiene que hacer una planta potabilizadora para cien mil habitantes. Eso cuesta mucho dinero y mantenimiento. Las cuentas del municipio deben estar ordenadas para pedir préstamos tan altos”.

“San Pedro está tapado en mierda y hacen edificios por todos lados, políticos cachivaches”, criticó Martín y Sergio sugirió: "Que devuelvan lo que se robaron y vean cuántas depuradoras se pueden hacer".

Mario demandó: “Que la pongan los delincuentes que se la llevaron” y Carlos sentenció: “¿Cómo se llama esto? Desidia, corrupción, robo. Alguien debe rendir cuentas”.