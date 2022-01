Polémica por la ausencia de Ivonne Guzmán en la Fiesta del Durazno y otras situaciones con La Delio Valdez

Nadie puede dudar de la calidad musical y el crecimiento que La Delio Valdez ha tenido desde el año 2009 cuando se creó, a tal punto de que es una de las bandas más taquilleras del momento y que ha logrado acaparar a todo tipo de público.

La cooperativa de músicos y artistas ya había estado en dos oportunidades en San Pedro, en uno de los bailes de Treinta y Algo en el año 2016 y en la Fiesta de la Naranja hace cuatro años atrás. Pero en esta oportunidad se dieron distintos circunstancias que si bien no opacaron para nada la presentación y el acompañamiento del público, generaron todo tipo de comentarios en torno a su paso por la Fiesta del Durazno.

La ausencia de la cantante Ivonne Guzmán el sábado sobre el escenario principal generó algunas quejas entre los presentes, quienes esperaban que de un momento a otro apareciera en escena la voz y cara visible de “La Delio”, pero nunca lo hizo. A la vez, posterior a la actuación las redes sociales se inundaron de consultas y especulaciones sobre el porqué de la ausencia.

Es más, ni los propios organizadores sabían que la cantante no estaría en la fiesta. “A nosotros nunca nos avisaron que no venía”, fue la respuesta ante la consulta de La Opinión. Lo cierto es que la organización también recibió varias consultas al respecto porque no faltó quien tildara lo sucedido como “una estafa”.

En definitiva y después de las correspondientes averiguaciones se pudo saber que Ivonne Guzmán tiene más que justificada su ausencia de los escenarios y que en su debido momento lo comunicó públicamente, pero no todos lo sabían. Acaso lo más prolijo y correcto hubiera sido que los responsables de la fiesta también sean anoticiados para evitar estas desprolijidades.

El pasado mes de diciembre Guzmán tuvo familia y por tal motivo decidió alejarse por unos meses de los escenarios. La cantante no acompañará las actuaciones de la banda hasta mediados de febrero y principio de marzo, dando lugar a que los demás cantantes que tiene La Delio Valdez la suplanten hasta su regreso, aunque claro está que no es ni será lo mismo.

Marcela Di Rosa no ocultó su fastidio por lo sucedido durante la actuación de La Delo Valdez.

Pero esto no fue todo. Una vez superada la fiesta en Gobernador Castro trascendieron algunas cuestiones de la trastienda que no le hacen bien a una banda de tanto prestigio. Primero fueron las publicaciones que a través de las redes sociales la histórica locutora y conductora de la fiesta, Marcela Di Rosa, hizo con respecto a una situación que le tocó atravesar arriba del escenario cuando con pocos modales le exigieron que no podía estar adonde se había ubicado, siendo la misma que los había anunciado hacia segundos antes.

“Tengo años de subirme a un escenario. La Fiesta del Durazno me dio la posibilidad de presentar y estar junto a artistas muy importantes con la humildad de los grandes. Nunca me sucedió que alguien te empuje o sea violento. Lamento que gente que acompañó a la Delio Valdez sean irrespetuosos y mediocres. Qué pena, no solo me sucedió a mí, sino a uno de mis compañeros de conducción como a otras personas que se encontraban en el lugar. Lo que se muestra, no es lo que son en realidad. Es una pena que por el mal tiempo, el resto de los artistas no hayan podido actuar. Seguramente se va a reprogramar la fiesta”, escribió Di Rosa minutos después de que haya culminado la fiesta.

Pero a la vez otras personas que fueron parte de la celebración también contaron que no la pasaron nada bien ante los desplantes de algunos de los asistentes de la banda, y hasta que los propios artistas se negaron a presentar el pase sanitario que en el ingreso al predio se les exigía, a tal punto que debió intervenir la propio director del Hospital de Gobernador Castro para que la situación se aclarara.