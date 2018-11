Polémica por el subsidio a Mitre: El tesorero de Banfield pidió que los ayuden con la personería jurídica

El subsidio que el Ministerio de la Nación le dio a Mitre por 383 mil pesos para que inicie la obra de su cancha de fútbol generó malestar en varios clubes de San Pedro. Banfield fue uno de ellos y su tesorero, "Juan Carlos "Cañita" Cáceres lo manifestó el sábado en el programa Sin Galera: "Nosotros lo que estamos enojados es que, si bien ellos tienen todo en regla, cobran cuota social y nosotros no tenemos ingresos porque como club no podemos ofrecer nada al socio, no nos ayudan con la personería jurídica, que hace rato que no está. Es un club que se ha marginado muchísimo. Queremos, ya que ellos piden que tengan todo, que nos den una mano para hacer la personería juridica si ellos tienen letrados adentro".

Al mismo tiempo, aseguró que fueron "millones de veces" a la Municipalidad para que les den "una mano" y que hasta los "han sacado". "Banfield no tiene dinero ni para cambiar un vidrio. Como todos los clubes contenemos muchos chicos y lo estamos haciendo en los campitos de Paraná, en lo oscuro. Las veces que pedimos ayuda no recibimos de nadie. Tenemos que hacer numeritos y pollos para poder jugar los fines de semana. Es la única entrada que tenemos. Tratamos de contener a todos los chicos como todos los clubes, como ellos (N. de R.: por Mitre) contienen, pero ellos les cobran y nosotros no. Les dan a los que tienen y a nosotros no que no tenemos con qué hacerlo. No tenemos nada pero nos interesaría hacer la personería jurídica", agregó.

Además, recordó que les "sacaron" la cancha durante el gobierno de Mario Barbieri y que todavía están esperando el predio que les prometieron: "Tenemos firmado con la gestión de Mario Barbieri que ellos durante cinco años nos iban a resolver un predio. Hace varios años que no está Barbieri pero no recibimos nada todavía. Tenemos que hacer miles de cosas para tener los chicos porque sino no tienen donde ir a parar, más en un barrio como este. Se sabe lo que es es Banfield y alrededores, hay buenos chicos porque los hemos educado mucho".

Consultado sobre si Cecilio Salazar colaboró alguna vez con el Taladro, sostuvo que no: "Yo desde que tengo uso de razón en Banfield no vi nada de parte de Salazar. Soy amigo de Cecilio y le expliqué varias veces, pero nos tienen hasta clausurado el club. El Director de Deportes hace poco cuando Banfield jugó una final, nos prestaron la cancha del Estadio y tuve que sacar dos mil pesos de mi bolsillo de para poder cortar el pasto y marcar la cancha. Antes nos lo daban tres veces por semana y ahora nos dan una. Eso lo corresponde a (Luis María) Rodríguez, pero nose que orden cumplirá".

Por último, Cáceres alimentó la suspicacia sobre de qué club de San Pedro es hincha el intendente, a quien en las redes sociales lo identificaron con Mitre: "Era de Banfield, algunos dicen que era de América pero el siempre dijo que era de Banfield, su corazón siempre estuvo en Banfield".