Polémica por el subsidio a Mitre: Cecilio Salazar respondió las críticas

Cecilio Salazar fue blanco de todo tipo de críticas luego de ser, junto al coordinador del Centro de Referencia, José Luis Franchni; el nexo para que el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación subsidie a Mitre con 383 mil pesos y poder iniciar a construir su cancha de fútbol. En las redes sociales, hinchas de otras instituciones señalaron que el intendente "siempre" ayuda a Mitre porque "es hincha" pero que hay otros que "necesitan mucho más". Además, recomendaron que se "use" el dinero para refaccionar el Estadio Municipal y no "hacerle la cancha" a un equipo. "Que se preocupe por todos los clubes de San Pedro", coincidieron varios.

Por ello, el Jefe Comunal solicitó a La Opinión responder los ataques y dejar en claro circunstancias que considera "no son como dice": "El subsidio de ninguna manera fue otorgado por la Municipalidad. No salió un solo peso del ejecutivo para eso como se está manifestando por parte de algunas personas. El mismo fue otorgado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nacion y fue gestionado a través del Centro de Referencia que dirige José Luis Franchini. El trámite se inició a principios de año y dicho Ministerio le solicitó a Mitre toda la documentación correspondiente. El club -continuó- cumplió a rajatablas con lo exigido. Una vez presentado el expediente, el mismo fue seguido por el club hasta la culminación del mismo. Si el club no hubiera presentado la documentacion requerida el subsidio hubiera sido rechazado".

Además, se refirió a la incursión del Rojo en el Torneo Regional Federal Amateur 2019 y sostuvo que se le "ofreció lo mismo" que a Paraná cuando compitió en el Federal C a principios de año: "Luego de una entrevista con la Comisión Directiva nos comprometimos a poner en las mejores condiciones posibles el Estadio Municipal y no cobrarles el alquiler del mismo. Se descartó hacerse cargo de los viajes del plantel por ser imposible en ese momento de lo solicitado. El mismo criterio se aplicará con el club Mitre". Y agregó: "Reconocemos y agradecemos la colocación en uno de los vestuarios de un termotanque por parte de Paraná que obviamente sigue siendo de su propiedad y que si ellos quieren lo pueden retirar, después veremos cómo compraremos otro".

Posteriormente, le respondió a quienes le exigieron que "ayude" a todas las entidades y aseveró que están "a disposición para realizar todas aquellas gestiones que sean necesarias para lograr esa ayuda": "Teniendo en cuenta que los clubes que soliciten dicho subsidio deberán presentar toda la documentacion que les sea requerida por parte de las autoridades respectivas, tal cual lo hizo Mitre ahora, como Paraná en su momento que recibió una importante suma de dinero por parte de Desarrollo Social de Nacion y hace un mes atrás recibió alrededor 85 mil pesos del Ministerio del Interior; como también gestionamos los REPRO el año pasado para Nautico y Pescadores quienes recibieron una importante suma de dinero para pagar una parte del sueldo a sus trabajadores afectados por la inundación y obviamente tambien fuimos duramente criticados por algunas personas por esto".

En concordancia con lo anterior, relató: "Con respecto a que se dice que si no podemos ayudar de la Municipalidad deberíamos hacerlo personalmente, me permito recordar humildemente que he colaborado muchísimos años con la inmensa mayoria de los clubes de San Pedro sin hacer ningún tipo de distinción con ninguno de ellos, aportando todo lo que fuera necesario para que los mismos pudieran contener a cientos de chicos para que desarrollaran actividades deportivas",

Por último, admitió que le "molesta" que "algún dirigente" lo critique cuando se logra "algún beneficio" para "otro club que no es el suyo". Sin embargo, reconoció que le "duele" que "no piensen en positivo". "No es nivelando para abajo como saldremos de la actual chatura del glorioso fútbol sampedrino que otrora nos supiera dar grandes y gloriosos triunfo que rodos festejábamos. San Pedro necesita imperiosamente recrear instituciones deportivas fuertes y representativas a los efectos de contener a cientos de chicos a través del deporte. Nosotros como estado municipal estamos para ayudar y cumplir con nuestra responsabilidad. Puedo entender a los hinchas en sus críticas. Los dirigentes tenemos la responsabilidad de ser eso, dirigentes", cerró.