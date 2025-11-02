El reclamo de un vecino en el que expresaba su malestar respecto del aumento de las tasas municipales desató la polémica en las redes sociales.

Ads

"No hay que pagar más tasas municipales ni provinciales", opinó Diego, mientras que Beto sostuvo que "los que deberían bajarse los sueldos son los funcionarios y concejales, porque ganan demasiado para lo que hacen".

"Lo malo van a ser los próximos dos meses, con el control de medidores barrio por barrio. A los que tienen alguna irregularidad les ponen un punto rojo y luego llega una multa que puede superar el millón de pesos", advirtió Mariano.

Ads

"Estoy de acuerdo con lo que dice Néstor, voy a dejar de pagar", escribió Zulma, mientras que Lidia propuso: "Si dos meses no pagamos los municipales, saben cómo se acomodan".

"Nunca voy a entender por qué hay que pagar algo que no se hace. Es como pagar el colectivo y no subirte", expresó Germán, y Margarita lamentó que "uno se entera cuando llega la factura de pago".

Ads

"Los impuestos hay que pagarlos, pero todos, no un 40 %. El municipio debería cobrar a toda la comuna y no castigar siempre al que está al día", planteó Humberto, mientras Hugo agregó que "si todos pagáramos, los impuestos serían más accesibles".

También hubo comentarios más duros: "Es lo que votaron, así que ahora aguántenselas", dijo Mónica, y Juan apuntó: "Pasaron las elecciones, ahora hay que pagar todo lo que gastaron en remis y votos".

Marina, en tanto, dejó una pregunta: “¿Por qué un terreno baldío tiene que pagar alumbrado, barrido y limpieza, cloaca y agua, si no tiene ninguno de esos servicios?”.

Ads

"Están aumentando mucho más que la inflación mensual, hasta un 10 % por mes. ¿Hasta cuándo?", sentenció Susana.