Polémica por despidos en la Guardia: “Parece que no les interesa mantener un staff de médicos que hace muchos años están”

Una polémica se desató en el Hospital tras la desafectación de servicio de dos médicos que se desempeñaban como reemplazantes en la Guardia y a quienes les anunciaron que no se les renovaba el contrato ante su vencimiento a fines de junio.

En uno de los casos, el jefe del Servicio de Emergencias, José Herbas, intercedió para la reincorporación y estaban en tratativas para ello. En el otro, el de la médica Antonela De Luca, oriunda de Rosario, quien este jueves dialogó con Radio Cuarentena por el tema.

La situación coincidió con la jornada de lucha de la CICOP prevista para este jueves en todo el territorio provincial en el marco de una serie de reclamos al Gobierno bonaerense, que incluye la solicitud de reapertura de paritarias.

De Luca trabajó durante casi seis años como médica de la Guardia. Cumplía 24 horas los martes y un fin de semana al mes. En marzo pasado entró de licencia médica tras un cuadro de estrés laboral que derivó en una psoriasis. Como terminó su contrato, el Gobierno decidió no renovarlo, teniendo en cuenta que carece de estabilidad por su condición de reemplazante.

“La Guardia es el lugar más difícil para trabajar, hay más acción y responsabilidad. Me empecé a sentir bastante mal ya el año pasado, con muchas presiones, muchos maltratos por parte de cierta gente, entonces solicité un traslado hacia otro centro de salud y no me lo dieron”, contó este jueves la médica.

De Luca aseguró que “nadie” le dio una explicación respecto de su desvinculación laboral. “El mes pasado fui a Junta Médica, a San Pedro, tuve que viajar y me hice presente para que me evaluaran los médicos de ahí, donde se constató todo lo que tenía y se pudo comprobar todo lo que me está sucediendo”, señaló. Luego le llegó la notificación respecto de que no seguiría en el Hospital.

“Es muy difícil cuando de la noche a la mañana, sin una justificación, te dejan sin tu fuente de trabajo”, se quejó.

De Luca dijo que nunca había tenido ningún tipo de llamado de atención respecto de su desempeño. “A mí lo que me duele es que, sin previo aviso y después de seis años de estar trabajando con total responsabilidad y compromiso, te dicen ‘chau, no vengas más'”, reclamó

Antonela De Luca habló este jueves en Radio Cuarentena.

“Nadie siquiera vino a hablar para decirme: ‘Pasate a alguna tarea más pasiva’, porque la guardia es estar en un lugar veinticuatro o cuarenta y ocho horas y no descansar, no comer bien, tener que viajar. Pero nadie vino a ayudarme o a hablar para reubicarme”, refirió.

Ante versiones que indicaban que estaba de licencia médica en San Pedro pero cumpliendo tareas en otro lado, señaló que sus actividades “son muy reducidas”, que está medicada y que sabe que hubo “chismes y comentarios de pasillo” al respecto.

“Parece que no les interesara mantener un staff de médicos que hace muchos años están, que conocen San Pedro”, analizó De Luca.

En ese sentido, recordó que San Pedro es “una ciudad donde hacen falta médicos, donde siempre se quejan porque en la Guardia hay médicos de paso, que son médicos que no conocen la Guardia”.

Durante la reunión que mantuvieron representantes de CICOP con el Gobierno municipal este jueves no se trató el caso de Antonela De Luca, aunque sí se habló respecto del de su colega también desvinculado cuyas tratativas para la renovación del contrato estaban en marcha.

Los representantes de los médicos que se desemepeñan en el sistema de salud local pusieron en conocimiento a los funcionarios del gabinete de Salazar los reclamos al Gobierno provincial que motivaron la jornada de lucha y, en ese marco, hicieron planteos vinculados con aspectos que deben resolverse a nivel local.

En ese sentido, recordaron que hay recategorizaciones pendientes y pidieron la apertura de concursos para la cobertura de cargos, lo que implica la estabilidad laboral para quienes ya se desempeñan en el sistema.

Desde Palacio, el secretario de Gobierno, Silvio Corti, informó a La Opinión que la recategorización se demoró porque tuvieron bajas momentáneas en el área de Personal por la pandemia y que “antes de fin de año”, entiende, podrán abrir los concursos previstos.

La jornada de lucha de CICOP en toda la provincia fue planteada para reclamar por “salarios acordes a la inflación, licencias de descanso anuales, pase a planta, continuidad laboral para residentes y apoyo a todos los conflictos municipales”.