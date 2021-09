Polémica por campaña de recaudación para el refugio de mascotas

El Refugio San Pedro publicó en su cuenta de Facebook un “comunicado de interés público” para informar que tras la campaña de recaudación que lanzó una proteccionista identificada como Noelia Prestipino, en la que aportaron más de 612 personas, no habían la totalidad del efectivo donado para los caninos. Sin embargo, la propietaria de la cuenta en la que se efectuaron los depósitos dijo otra cosa, lo que generó la polémica.

Noelia Prestipino es una rescatista de la ciudad de Morón, quien todos los meses recolecta dinero para diversos refugios. Esta vez decidió otorgarle el beneficio a la ciudad de San Pedro para comprar alimentos que se dividirían entre Agustina Iglesias y Mónica Riccardi, dos proteccionistas, y Refugio de San Pedro, que administra Cecilia Tarsetti.

Agustina Iglesias, una de las involucradas, habló en Radio Cuarentena y aseguró: “Hice todo de buena fe”.

Miembro de un grupo de proteccionistas de animales conformado por 20 personas que se dedica al rescato de perros que se encuentran en la calle. “Mi papá tiene un terreno donde recupero a los perros que encuentro y después los doy en adopción. Trato de hacer mi aporte con los animales”, contó.

Sobre el conflicto desatado, explicó: “Una tarde aparecieron en mi casa Cecilia Tarsetti, Claudia Sosa y Silvia Isla, que son tres integrantes del Refugio, y me empezaron a gritar diciéndome que me iban a mandar una carta documento”.

“Yo, para no tener problemas, le transferí todo el dinero a Cecilia, pero después me siguieron acosando por WhatsApp y las bloqueé. Ayer me escracharon, pero no entiendo. Supongo que querían que borren mis datos de la publicación que hizo Noelia Prestipino, lo cual se lo pedí a la chica, lo borro y listo”, señaló.

“Lo que pienso es que suponen que estoy lucrando con el refugio”, consideró y aseveró: “Cuando vinieron a agredirme, me dijeron que ellas son las que deben administrar el dinero”.

“La idea era ayudar a los animales de San Pedro, y en eso entra también el refugio”, dijo Agustina Iglesias.

El fondo fue administrado por Mónica y Agustina, ya que “el Refugio no tiene cuenta propia, y además no hace un resumen de lo que entra y sale”, detalló Iglesias.

Según señalaron desde el Refugio en su comunicado, “en dicha campaña se utilizó una cuenta bancaria de Mercado Pago que no correspondía a la institución, por ende los mismos fueron manejados por personas ajenas, donde por el momento no hemos recibido la totalidad de las donaciones”.

Por su parte, Iglesias aseguró ya haber mostrado el comprobante de las transferencias, que se puede ver en los comentarios de la publicación pertinente.

“ES UN PROBLEMA DE PLATA Y NO DE ANIMALES”.

Con ese dinero, informó Iglesias, compraron alimento para los caninos: “Fueron 35 bolsas para el Refugio, y 5 bolsas para nosotras, y así fuimos repartiendo”, dijo.

“Nosotras conseguimos una distribuidora de Buenos Aires, compramos alimentos marca BelCan, gastamos 35.000 mil pesos y compramos 35 bolsas. En cambio los del Refugio comen marcas que son las más berretas, nosotras compramos algo mucho mejor”, aclaró.