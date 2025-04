Una intervención de personal policial de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de San Nicolás generó polémica este domingo luego de que persiguieran y apuntaran con armas a niños de 6, 7 y 9 años que jugaban en la calle, según denunciaron las madres de los chicos.

Según relató a La Opinión Vanesa Silva, madre de uno de los niños, hubo "mucho maltrato" por parte de los efectivos, con quienes intentaron hablar en medio de la tensa situación. "Era todo agresión", aseguró.

El episodio ocurrió alrededor de las 19.00. Vanesa había ido a la casa de una amiga con su hijo, de 6 años, que se quedó jugando en la calle con su primo, de 9, y otro amiguito, de 7.

"Llegaron desesperados corriendo llorando y muy asustados. En menos de segundos llegan seis patrulleros, con armas, a los gritos buscando a los nenes", contó la mujer

Según relató, los efectivos de UTOI, junto a personal local, los buscaban porque habían denunciado un robo a una vivienda, el robo de mercadería de un comercio y porque el titular del gimnasio había alertado por la presencia de extraños afuera de su local.

En un video que difundió la madre de uno de los niños, el menor cuenta que lo "apuntaron con una escopeta" tanto a él como a los otros niños. "Yo estaba en lo de una amiga y los chicos van siempre a jugar a ese gimnasio, porque dejan ruedas afuera o bolsas de boxeo", contó la mujer.

Personal de UTOI suele llegar a San Pedro para intervenir en tareas de prevención de delitos.

"Escuchamos griterío y pensamos que eran problemas de los vecinos. Escuchamos que la policía decía 'estamos buscando a las madres de las criaturas', eran seis patrulleros, más o menos", agregó.

"Con gritos y maltratos, decían que estaban buscando a los nenes", señaló la madre y agregó: "Tienen 6 años, 9 y 7. Y dijeron que sí, que a ellos los buscaban".

"Estaban todos encapuchados, como ya saben que están los de la UTOI. Dijeron que habían entrado a robar a una casa a robar, que entraron a un negocio a robar mercadería, que había un llamado y que en las cámaras se vio que jugaban en la puerta de un gimnasio en vez de estar en la plaza", relató.

Silva informó que denunciará la situación en Fiscalía porque no quiere "que esto quede así" y aseguró que "se reían de cómo los nenes se quedaron llorando. Les tuvimos que decir que estaban jugando al Free Fire para que no se asusten".

"Vi todo eso. Los corrieron, dos a pie y no sé cuántos patrulleros. Gritaban en la casa de la chica que salgan y que salgan, no me imaginé que serían niños", dijo un testigo de la situación.