La subsecretaria de Género, Laura Monfasani, y el concejal opositor Martín Rivas protagonizaron una polémica en redes sociales luego de que la funcionaria participara de dos reuniones en el Concejo Deliberante a las que el edil no concurrió, a pesar de que las motivaron pedidos de informe presentados por él.

Rivas elevó pedidos de informe sobre la gestión de la Subsecretaría y por el recientemente inaugurado mural a 10 años del Ni Una Menos, en Sarmiento y 3 de Febrero. En ambos casos, el oficialismo decidió no tratar en sesión los expedientes y enviarlos a comisión para que Monfasani pudiera dar detalles.

La funcionaria asistió a las comisiones, pero Rivas no estuvo "Nos presentamos con la información, datos, estadísticas y números. En dos ocasiones en las que el concejal estuvo ausente", reprochó en redes sociales Laura Monfasani.

"Es curioso que diga querer conocer y después no estar dispuesto a escuchar, lo que entiendo es parte de su función cotidiana, para la que fue democráticamente elegido", agregó y destacó el rol que ocupa el área de Género en la actualidad, no sin asegurar que cree en un "Estado presente" que "no reduzca su función a buscar un título mediático".

Laura Monfasani concurrió al Concejo con parte del equipo profesional de la Subsecretaría.

Tras el posteo, Rivas respondió por el mismo medio. Calificó a Laura Monfasani de "militante rentada" y dijo que "los pedidos de informe con los resultados de su trabajo se contestan por escrito y por las vías administrativas correspondientes, sin relato ni pérdida de tiempo", por que no quiere "avalar" las "explicaciones sin documentar y el circo de género que quieran armar este grupo de militantes".

La funcionaria recogió el guante y le informó al concejal de Juntos por el Cambio que "el informe por escrito se lo dejamos a disposición" y remató: "Nos vemos cuando tenga ganas de trabajar".

En su respuesta inicial, Rivas llegó a cuestionar la existencia del área de Género en la Municipalidad. "No debería existir y todos sus funcionarios y empleados no deberían generar gasto alguno a un Municipio fundido".

"La asistencia y contención a mujeres y personas LGBTI+ en situación de violencia requiere presencia estatal real, dispositivos específicos y equipos formados. Y eso implica inversión", sostuvo Monfasani.

El debate que iniciaron en redes sociales la funcionaria y el concejal siguió entre sus seguidores. Muchos destacaron la relevancia que tiene el área de Género y la tarea de sus profesionales.