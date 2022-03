Polémica Cuñer – Mora: “Me gustaría preguntar cuánto cobraron” Polino y Carmen Barbieri

Tras el discurso de Ramón Salazar en la apertua del período de sesiones ordinarias en el Concejo Deliberante, María José Mora dio a conocer en sus redes sociales la opinón que le merece la omisión de logros de su gestió y la reducción a la mención de Carmen Barbieri y Marcelo Polino como lo más importante de la temporada teatral. La respuesta llegó primero desde el lado de Marcela Cuñer, quien registró por la misma vía todas las tareas vinculadas al área y listó una a una las reparaciones y refacciones a las que tuvo que dedicarse tras el alejamiento de su antecesora.

Así creció un debate postergado respecto de las diversas concepciones con las que se pretende aboradar una de las áreas estratégicas para una población que cuenta con pocos espacios que a merced de los esfuerzos privados logran proponer actividades, talleres y espectáculos que ni con una ni con otra gestión fueron suficientes.

Ahora, el ciudadano Darío Guereñú remitió la siguiente carta a la Opinión:

Carta a Marcela Cuñer



“Decir “cultura es una palabra gigante” es un oxímoron o una hipálage, palabras que no se si la licenciada conoce, la cultura no es ninguna palabra gigante, solo tiene dos sentidos, el clásico y el antropológico. El clásico es el arte, la filosofía y la ciencia, el antropológico puede ser la cultura Maya, Inca, o la del Imperio Romano, etc.

Es importante que las autoridades de cultura sepan definir esta palabra de manera correcta.

Es una falacia que la secretaría de cultura de San Pedro apoya o apoyó a todos los artistas locales, lo único que realizó de manera abierta fue una reunión que estuvo llena de promesas incumplidas, en ningún momento se realizó una convocatoria para artistas locales, perdón, si se hizo, para participar del show de Marcelo Polino.

Quienes participaron de esa convocatoria son quienes realmente hicieron el show que este supuesto artista de la cultura vino a realizar a nuestra ciudad sponsoreado por Cultura y Turismo de la localidad, me gustaría preguntarle a la licenciada, cuánto cobraron estos artistas por participar de ese show, la convocatoria se vio en las redes de estos espacios municipales.

¿Cual es la diferencia entre sponsorear las obras de teatro con “artistas” de renombre nacional a sponsorear a artistas locales? ¿Cuántos turistas vinieron a ver a Carmen Barbieri?, ¿Cuántos a Marcelo Polino?. ¿Será que para las autoridades los artistas locales no son trabajadores del arte?.

Contactarse con esta señora para ofrecerse como trabajador del arte (hacer una obra de teatro, pintar, escribir o hacer música para un evento privado o público es trabajar) es considerado una molestia, no se consigue mas que malas contestaciones o directamente que te bloqueen el teléfono.

Destaca el Parador Recreo, como un logro propio, pero ella misma admitió que no era gestionado por la localidad, sino por Provincia de Buenos Aires.

Hacer actos protocolares no es cultura.

Luego lo de siempre, promesas a futuro, teatro en los barrios, mejorar el centro cultural… Promesas, siempre promesas.

¿Quién resistirá cuando el arte ataque?