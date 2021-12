“Polaco” Guereta dejó la dirección técnica de Paraná: “Me vacié”

Pablo Guereta dejó de ser el director técnico de Paraná concluido el Torneo Transición 2021 de la Liga Sampedrina (LDS) en el que su equipo quedó eliminado en la primera fase y aseguró que cumplió un ciclo: “Me vacié”.

“Dejamos el cuerpo técnico entero por una cuestión de desgaste, de haber dejado todo. Nos vaciamos y la idea es que el técnico que venga tenga más energía de la que podíamos dar nosotros. A descansar para volver con más fuerzas”, expresó el “Polaco” a La Opinión.

Con él se van sus colaboradores: los ayudantes de campo Marcelo Camacho y Luis Lama; el preparador físico Agustín Castro, el entrenador de arquero Mauro Sampieri y el utilero Juan Nouet. La Comisión Directiva que preside Gustavo Fortunato no tiene definido a su reemplazante y analizará la situación desde la próxima semana.

Luis Lama, Guereta, Mauro Sampieri y Agustín Castro en la previa de un partido de Paraná por el Torneo de Clubes 2020. Foto: Prensa Paraná.

El exdelantero se hizo cargo de la primera división en octubre de 2019 tras un exitoso paso por las inferiores del club y su primer certamen fue el Clausura para Primera A de ese año. En 2020 su equipo inició la participación en el Torneo de Clubes 2020 de Federación Norte que finalizó esta temporada tras el largo parate por la pandemia de coronavirus.

En el campeonato regional y el Torneo Preparación 2021 de la LDS el Albirrojo fue finalista y le quedó la espina de no haber podido dar ninguna vuelta olímpica, tal lamentó en una publicación que hizo en Instagram: “No pudimos coronarlo como nos hubiese gustado, pero siempre intentando hacer todo por dejar estos colores bien arriba. No tengo dudas de que me llevo más alegrías que tristezas”.

“Agradezco al cuerpo directivo que me dio la posibilidad y confiaron en mí para dirigir el primer equipo y a los jugadores por su respeto, su entrega y por la ambición de querer ir siempre por más”, concluyó.