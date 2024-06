Natalia reportó: “Fui a tomarme un colectivo de la línea San Pedro- Baradero de Metropol porque doy clases en Baradero y sin previo aviso en ventanilla me dijeron que no había más pasajes. Así que no pude ir a trabajar. A ver es obvio que si no hay más pasajes no te van a dejar subir, eso está bien, pero que sean más considerados y avisen en su página de Instagram así por lo menos la gente se organiza de otra manera”.

