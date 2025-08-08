Durante la tarde de este viernes, vecinos del barrio 291 Viviendas, entre las calles Bozzano y Benefactoras Sampedrinas quedó sin luz, producto de un corte en los cables del tendido eléctrico.

Vecinos de la zona informaron a La Opinión que la situación ocurrió al mediodía cuando una persona decidió podar un árbol, que cayó y tiró abajo los postes.

"Tumbaron un árbol e hicieron un desastre. Estamos todos sin luz", contó una de las afectadas, que además confirmó que el personal de Coopser llegó al lugar para resolver el problema.

Desde la cooperativa informaron que, debido a la caída del árbol, se vio afectado el normal funcionamiento del “alimentador 4 y las subestaciones adyacentes" y que trabajaban para recuperar “progresivamente” el servicio.

"Lo más triste es que van arreglarlo, pero van a seguir cortando los árboles y va a volver a pasar lo mismo", refirieron desde el barrio.



