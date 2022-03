Pizza y drogas: desde la cárcel, los detenidos aseguraron que son inocentes y que la policía les “puso” la cocaína

EL Juzgado de Garantías que interviene en la causa conocida como “Pizza y drogas” dictó la prisión preventiva para los acusados Raúl y Leonardo Paz, padre e hijo de 66 y 42 años, respectivamente, y dispuso arresto domiciliario para la esposa del más joven, Sandra Berón.

Publicidad

Los tres están imputados por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, una carátula que quedó de esa manera luego de que el juez considerara que no hay elementos suficientes para probar que hayan vendido drogas aunque los mantiene detenidos porque la cocaína y marihuana secuestradas durante los allanamientos tienen un valor probatorio relevante.

Este martes, desde la cárcel los Paz y desde su casa Berón, los tres imputados hablaron en Radio Cuarentena para asegurar que son inocentes, que nada tienen que ver con la actividad ilícita de la que están acusados y para apuntar a la policía por el procedimiento que derivó en su detención.

“No tienen un solo comprador y están diciendo que yo vendo droga”, se quejó Raúl Paz, de 66 años, detenido en un domicilio de Nieto de Torres 420 en San Pedro, donde tenía una pizzería y rotisería. Allí la policía secuestró 88 gramos de cocaína y 75 de marihuana.

“Ellos depositaron las bolsitas que traen armadas”, acusó Paz a la policia y aseguró: “Vinieron con la intención de meterme preso, a mí ma arruinaron la vida”.

Raúl Paz cumplió una condena de 25 años de prisión por haber asesinado a un policía durante un asalto a mano armada que cometió en el Gran Buenos Aires. Estuvo detenido en Sierra Chica y los últimos años en el penal de régimen semiabierto de Baradero.

“Yo estuve muchos años preso y no quería estar más preso, me inventaron una causa. No tocaba nada y mucho menos vender droga, si vendriera drogas no estaría amasando pizzas”, señaló.

Al respecto, dijo que el negocio en el barrio Petrona Simonino funcionaba bien. “Me daba resultado, eran ricas las hamburguesas”, asguró y agregó: “Hacíamos 10, 15 pizzas; 20, 30 hamburguesas, cerveza”.

Su hijo, Leonardo Paz, sostuvo que nada tiene que ver con la actividad relacionada con la venta de drogas y sostuvo que su patrimonio procede de su trabajo. “Yo vendí autos, camionetas, mi señora cobró un juicio”, dijo.

“Lo que pasa es que la gente te ve de un día para otro en una camioneta 4×4 y ya dicen que vende droga. Yo hice casas para alquilar, empecé de abajo”, señaló.

Desde Campana, donde cumple arresto domiciliario beneficiada con esa medida por problemas de salud y porque tiene un hijo menor de edad, Sandra Mabel Berón también ofreció su testimonio en Radio Cuarentena.

“Yo tuve un accidente, me chocó un camión de la Esso, cobré 180 mil dólares. Invertí en un lavadero de autos, compré un vehículo, lo vendí, compré un terreno, hice departamentitos y los alquilé”, relató sobre su actividad laboral.

“Después compré otro terreno a pagar, mes a mes, edificamos cuatro casas que alquilamos, mi esposo estaba en sociedad con gitanos de Campana y vendía autos, después compramos de a lotes subdivididos el predio de Lima donde pusimos el complejo para fiestas”, agregó.

Ese complejo de fiestas también fue objeto de allanamiento el día en que los detuvieron. Allí la policía de la División Drogas Ilícitas y Crimen Organizado llegó tras una investigación de alrededor de un año, con orden de requisa y detención.