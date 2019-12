Pirotecnia cero: la ordenanza está vigente, pero hay denuncias de venta y uso de cohetes

En San Pedro, desde 2016 está prohibida la pirotecnia, gracias a la sanción de una ordenanza impulsada por el exconcejal suplente Fernando Nouet, que le dio tratamiento legislativo a la propuesta de la Juventud Socialista y la protectora animal Apama, que habían recolectado firmas para elavar al Concejo.

Como todos los años, la Municipalidad recordó la vigencia de esa ordenanza, que prohíbe la tenencia, fabricación, comercialización, depósito y venta al público tanto minorista como mayorista de todo elemento de pirotecnia y cohetería, así como su uso particular, con excepciones de espectáculos de fuegos artificiales que deben ser expresamente autorizadas por el gobierno.

Por su parte, organizaciones protectoras de animales, profesionales de la salud y familias con niños con trastornos del espectro autista volvieron a reproducir campañas para hacer cumplir la ordenanza ante fechas especiales como las fiestas de fin de año.

La semana pasada, los Parlamentarios que participan de Sin Galera entrevistarn a Fernando Nouet, les explicó cómo nació la ordenanza, destacó que la norma es "totalmente prohibitiva" y que tiene "sanciones" como "multas y decomiso", lo que permite a la Municipalidad secuestrar pirotecnia.

El exconcejal recordó que las cámaras empresarias iniciaron procesos judiciales que están en trámite y que hasta tanto no haya resolución en ese sentido, la prohibición sigue vigente y que la discusión es "qué derecho es más importante, si el derecho a la salud o el derecho a comercializar".

"Es una norma en permanente debate, pero más que la norma lo importante es la concientización: si todos tomamos conciencia de que está mal, no hace falta que lo estemos discutiendo. Está bueno que se ponga en debate, porque antes nadie tenía conciencia del daño que causaba", señaló el referente socialista.

En los últimos días, vecinos denunciaron en organismos públicos la venta de cohetes en distintos puntos de la ciudad, comerciantes hicieron público que les ofrecieron pirotecnia para revender y hubo reportes de petardos que explotaron en diversos barrios, con niños y adultos como protagonistas.

Un vecino denunció ante la oficina de Comercio y la Secretaría de Seguridad que en un comercio de la zona del CIC hay venta de pirotecnia. Desde Colón al 2300, habitantes del barrio reportaron quejas por el uso de cohetes por parte de un grupo de chicos que jugaba en la vía pública.

La titular de un kiosco céntrico reveló en redes sociales que le ofrecieron pirotecnia "a muy bajo costo" y señaló: "Sé que si la compro, la vendería rapido y que esa ganancia me facilitaría, por ejemplo, irme de vacaciones con mi hija. Y digo no, porque no quiero el camino fácil, no quiero pisar la cabeza de unos cuantos para obtener un beneficio inmediato, ni a largo plazo"

"¿Y vos que crees? Tu 'diversion' vale el sufrimiento de otros? Hay que pensar un poco más allá, en qué clase de sociedad te gustaría vivir? Los pequeños actos de hoy, son las semillas que dejamos para el futuro. Yo quiero estar mejor", reflexionó.