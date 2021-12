Pintan un “mural inclusivo” en las paredes de Ramón Rosa en Juan B. Justo y Pellegrini

El miércoles comenzaron las tareas en las paredes del predio que la empresa Ramón Rosa tiene en Juan B. Justo, entre Pellegrini y Salta.

El mural está a cargo de la muralista Cynthia Bordoy, a pedido de la compañía. “La idea la plantean los chicos de Ramón Rosa de hacer una intervención que tenga un fin, no solamente pintar un pared. Por acá pasa muchísima gente, entonces pensamos hacer el abecedario con el lenguaje de señas, vamos a poner una frase y una placa con sistema braille”, explicó la artista, acompañada de su ayudante Morena.

El mural, que incluirá una placa en braille para que puedan leerla las personas con ceguera y disminuidos visuales, contará además con una frase de Charly García y una decoración colorida debajo, con motivos botánicos.

“Tenemos por lo menos una semana, o 10 días, va a llevar. A mí me convocan porque la conozco a Luli, la chica de Ramón Rosa. Me dedico a esto, ahora estoy pintando murales, ella vio un par de cosas que le coparon y me dijo ‘qué te parece si intervenimos la pared’, la propuesta la trajo ella y armamos el diseño entre las dos”, añadió Bordoy.