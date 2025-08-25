Durante el fin de semana, una persona realizó un pedido a un emprendimiento gastronómico y resultó ser un encargo falso.

El damnificado, un comerciante que vende pizzas y helados caseros, difundió la situación en las redes sociales y dio detalles al respecto.

“Esta persona pidió seis pizzas, dos kilos de helado y brindó una dirección falsa”, expresó el muchacho, que además indicó: “Se ve que tenía ganas de joder”.

Al pedir la dirección para enviar el pedido, la persona afirmó que vivía en el “club Los Andes, lote 16”.

“Lo subo más que nada porque sé que hay mucha gente que labura vendiendo comida, al igual que yo”, concluyó el emprendedor.

