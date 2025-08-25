Pidieron seis pizzas y dos kilos de helado con una dirección falsa: estafaron a un emprendedor
El comerciante decidió publicar la situación para prevenir a otros vendedores del rubro. El estafador dijo que vivía en Los Andes y encargo múltiples cosas. “Se ve que tenía ganas de joder”, dijo el damnificado.
Durante el fin de semana, una persona realizó un pedido a un emprendimiento gastronómico y resultó ser un encargo falso.
El damnificado, un comerciante que vende pizzas y helados caseros, difundió la situación en las redes sociales y dio detalles al respecto.
“Esta persona pidió seis pizzas, dos kilos de helado y brindó una dirección falsa”, expresó el muchacho, que además indicó: “Se ve que tenía ganas de joder”.
Al pedir la dirección para enviar el pedido, la persona afirmó que vivía en el “club Los Andes, lote 16”.
“Lo subo más que nada porque sé que hay mucha gente que labura vendiendo comida, al igual que yo”, concluyó el emprendedor.
