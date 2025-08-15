Keila escribió: "Hay una mamá que necesita calzados para sus niñas que van a la escuela, usan número 37 la de 13 años y número 33 la de 9 años. Se les rompieron las mochilas para ir a la escuela, por favor, si alguien tiene algo para donar se le agradece todo lo que tengan le sirve a estas niñas. Están sin ir a la escuela porque no tienen mochila ni zapatos". En caso de querer ayudar comunicarse al 3329 56-3317.

