“Soy mamá de tres chicos. Estoy sola y estoy necesitando mucho de una ayuda. Me hace falta ropa y calzado para mis hijos. Tengo una bebe nena de 11 meses,una nena de 4 años y un varón de 7. Ya que fui a Desarrollo Humano y ahí no me ayudaron en nada”, escribieron a La Opinión. En caso de querer ayudar comunicarse al 3329 393641.