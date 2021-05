Piden que vacunen a personas con discapacidad e internación domiciliaria

Yanina Vellón es familiar de dos personas con discapacidad y alzó la voz no solo por ellas, sino por todos los sampedrinos y bonaerenses que están con internación domiciliaria y no fueron vacunados contra el coronavirus porque, al momento de inscribirse en el programa Vacunate, no tienen opción de precisar sus patologías y ser considerados en los grupos prioritarios.

El sábado, en Sin Galera, Vellón expuso esa problemática ante la jefa de vacunación municipal, la doctora Silvana Morales: “En San Pedro hay unas 50 personas con discapacidad de alto riesgo, con internación domiciliaria que son atendidas por muchos médicos, todo brindado por las obras sociales. Son muchos médicos que entran y salen, algunos vacunados y otros no”.

En su caso particular, su hermana Rosana, de 58 años, padece parálisis cerebral severa, epilepsia y cuadriplejia espástica y todavía no fue inoculada. “Ni bien la pudimos anotar, la anotamos en la escuela Industrial. En el sistema no figura un apartado donde indicar las patologías esas, hay muy pocos puntos”, explicó Yanina. Su mamá, de 94, sí recibió la primera dosis de Sinopharm a principios de abril.

Este miércoles, como adelantó en Sin Galera, Vellón publicó en su Facebook un reclamo dirigido a la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, a quien le expuso el problema que atraviesa su familia como otras miles en Argentina: “Debido a que el sistema de vacunación de Covid-19 no permite registrar de forma correcta las patologías, no se puede contemplar la urgencia con la que se requiere la vacunación. Discapacidad o enfermedades neurológicas no está contemplada”.

Además, se refirió al caso particular de su hermana: “Está registrada en el sistema de turnos, pero debido a que no figuran sus patologías en la página de inscripción no está siendo considerada como prioridad y siempre que consultamos nos insisten con que sigamos esperando. Hemos tratado por todos los medios de conseguir su vacunación, hablamos con todas las autoridades competentes, pero la respuesta es que ‘es un tema de provincia'”.

Vellón sostuvo que en el caso de las personas con discapacidad e internación domiciliaria se contagien, “lo más probable es que necesiten de respiradores artificiales”. En ese marco, se preguntó si San Pedro “está preparado” para eso.

Por último, solicitó a Vizzotti que “modifique el sistema” para que esas personas tengan “prioridad”: “Contemple estos casos que son de altísimo riesgo, permita que cada ciudad maneje su población de riesgo, ya que los resultados no son los mismos para personas con discapacidad”.