Piden que no compren elementos robados: “Se fueron las vacaciones de mis hijos en herramientas”

El relato fue compartido por el damnificado, Jesús Vlaeminck en Facebook: “En la semana sufrí dos robos en el mismo lugar. El lunes lluvioso la maquina y hoy amanecimos sin 3 tablones de hierro homologado. Por favor, saben de algo y la ofrecen no compren. Nadie sabe más que un laburante el sacrificio que es comprar una herramienta para trabajar. Yo haré un sacrificio más y la voy a volver a comprar. Una lástima que siempre nos toca a los que ponemos el lomo. Conformarnos con volver a empezar. No hice la denuncia porque sé que es es vano. A los colegas si la ofrecen no la compren. Se fueron las vacaciones de mis hijos en herramientas… UNA LÁSTIMA”.