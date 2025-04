Alejandra envió un mensaje y dijo: “Necesitamos a alguien que pueda cortar el pasto en la garita de ruta 191, frente a la Escuela 18. No hay ningún cartel que diga que está la escuela. Los camiones y los autos no respetan nada y no hay señalización”.

🤗 GRACIAS LA OPINIÓN & SIN GALERA

Te dimos una, ahora danos una mano.

Tu aporte nos ayuda a seguir prestando este servicio a todos nuestros vecinos.

👉 https://link.mercadopago.com.ar/graciaslaopinion

👉🏻Alias: laopinionsp