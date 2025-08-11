Una vecina envió un mensaje y expresó: “Mi nombre es Ruth Vlaeminck y, a través de su medio, quería pedir si me pueden ayudar. Si alguien tiene una silla de ruedas que no use o me pueda prestar, se lo agradecería mucho. En este momento estoy internada con mi hija Xiomara en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Ella tiene un desgarro de cartílagos de cadera y, al esforzarse para caminar, sufrió un desgaste de pelvis, por lo que debe someterse a una cirugía. Mientras tanto, los médicos me indicaron que no camine, por eso necesito la silla de ruedas para usarla hasta la fecha de su operación. Desde ya, muchas gracias. Si alguien la consigue, pueden llevarla al barrio Arcor, calle 60 al 800, que es la casa de mi hermana. Ella me la llevará al hospital”.

