Piden por el gato Kitto
En la noche del sábado me desapareció mi gato por zona Máximo Millán. Responde al nombre de Kitto. Es muy manso y bueno , no suele irse nunca. Si alguien lo tiene le pido por favor que me lo devuelva y que se comunique conmigo al 3329-645224. Muchas gracias.
🤗 GRACIAS LA OPINIÓN & SIN GALERA
Te dimos una, ahora danos una mano.
Tu aporte nos ayuda a seguir prestando este servicio a todos nuestros vecinos.
👉 https://link.mercadopago.com.ar/graciaslaopinion
👉🏻Alias: laopinionsp
🤩 O suscribite desde $1.500.- mensuales 👉🏻 https://bit.ly/SoyParteYApoyo
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión