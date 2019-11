Piden informe al gobierno por el servicio de emergencias del Hospital de Santa Lucía tras la queja de un vecino

El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad este jueves un pedido de informes mediante el que solicitaron al gobierno de Cecilio Salazar que dé explicaciones respecto de cómo funciona el protocolo de emergencia en el Hospital de la localidad de Santa Lucía, luego del planteo de un vecino que advirtió que podría ir a la Justicia por el caso.

El vecino les contó los concejales de la oposición que el 19 de septiembre fue a ese hospital con una dolencia y lo mantuvieron internado durante unas horas para luego enviarlo a su casa. Durante los tres días siguientes, refirió, mantuvo contacto directo con el delegado de la localidad, Luis Caramún, en procura de un traslado de urgencia a San Pedro.

"El delegado de la localidad manifestó que activaría el protocolo para traslado al tomar conocimiento de esta situación, pero este hecho nunca sucedió", señalaron los ediles en el proyecto, que fue acompañado tanto por la oposición como por el oficialismo.

El vecino contó que recibió la visita de un médico del hosptial en su domicilio particular para colocarle un calmante y que luego, el 25 de septiembre, decidió ir por sus propios medios al Hospital de San Pedro, donde le diagnosticaron insuficiencia renal aguda con cólico.

El delegado Luis Caramún estuvo antes de la sesión en las oficinas del bloque de la oposición, enterado del pedido de informes que se iba a tratar en el Concejo. "Surgieron en ese diálogo cuestiones de fondo", dijo la edila Florencia Sánchez.

La concejala opositora señaló que Santa Lucía no posee unidad de traslado en el Hospital, puesto que sólo tiene una ambulancia que está para situaciones de emergencia protocolizados. "La buena fe se presume, pero hay mecanismos que deben funcionar", señaló Sánchez respecto del contacto directo que mantuvo el vecino con Caramún ante la problemática.

Iván Paz recordó que son los médicos y no el delegado ni el paciente quienes resuelven si amerita un traslado de urgencia a un centro de mayor complejidad de un paciente. "Es el profesional autorizado con competencia para atender, realizar la prueba diagnóstica y decidir si necesita una derivación y si ese traslado debe ser en una ambulancia de emergencia o en otro transporte, no es el delegado", señaló.

El oficialista Martín Pando pidió ser "prudente" ante "quejas como estas" porque "es muy difícil discutir una decisión médica en un caso puntual desde la política".

La respuesta de Rodolfo "Titín" Trelles fue reveladora: aseguró que hubo "personal del Hospital (de Santa Lucía) que fue a la casa" del paciente "a pedirle que no lleve adelante ningún tipo de acción porque si no el hospital se vería afectado" y que dijo que le pidieron "que no haga declaraciones, que no lleve adelante ninguna acción".