Natalia envió un mensaje y dijo: “Estamos organizando una fiestita del Día del Niño en la plaza del barrio Villa Lolita. Si alguien quiere colaborar con algún juguete, golosinas, ropa, todo es bienvenido. Todo sea para sacarle una sonrisa a esos niños, nos hacen falta bolsitas y globos también”.

