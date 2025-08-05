Piden dadores de sangre A- o 0- para Juan José Fernández
Piden dadores de sangre A- o 0- para Juan José Fernández. Quienes quieran donar pueden acercarse al área de hemoterapia del Hospital. Familiares del hombre ofrecen abonar el día para los que donen. Su número de contacto es 3329 506256.
