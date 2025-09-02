Piden colaboración y adopción responsable para un gatito rescatado
Rescatistas escribieron: “Hola, nuevamente desde el equipo de rescatistas de ´Rescatando Animales´ les pedimos ayuda. El sábado rescatamos este gatito con mitad de la cara colgando, no sabemos si lo agarró un perro o cual fue el motivo de que tenga la cara destrozada, y lo hicimos atender en la veterinaria Pointis. Hoy fue llevado nuevamente y el jueves tiene que ir otra vez. Lo curaron, limpiaron, pusieron gasas y está mejorando, pero necesitamos que nos ayuden a solventar los gastos y a saber si tiene familia o si alguien quiere adoptarlo, ya que no tenemos mas lugar para el. Su tránsito se termina y queda en la calle. Pedimos que si quieren adoptarlo se comuniquen al 3329 603087, nosotras cubrimos los gastos hasta que se cure, y si quieren colaborar pueden hacerlo a través del ALIAS: refugio.rescatando".
