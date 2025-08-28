Sus rescatistas escribieron: “Clarita es una perra callejera que fue encontrada en la ruta 9 con múltiples. fracturas. Necesitamos su ayuda para costear la cirugía e insumos. La operación se realiza el día 01/09 en la Clínica Veterinaria de Dr. Nicolás Davio de Baradero. La operación tiene un costo de $600 mil. Cualquier aporte nos ayuda. Gracias". En caso de querer colaborar comunicarse al contacto 3329 318548.

