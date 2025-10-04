Familiares y allegados a Leonilda Monzón solicitaron difundir una cadena de oración en su nombre, mientras permanece internada en terapia intensiva en el Hospital. Fue operada de los riñones y su cuadro se agravó en las últimas horas. "ES joven, tiene sus hijos que la esperan", señalaron.

