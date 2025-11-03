Piden cadena de oración para Rufina, una bebé que nació prematura
Familiares piden a la comunidad que se unan a las oraciones por la pronta recuperación de la pequeña que permanece internada luchando por su vida. "Les pido que la tengan presente en sus pensamientos y recen por su pronta recuperación", expresaron.
Familiares piden cadena de oración para Rufina, una beba que nació prematura con un peso de 1.300 kg y que actualmente se encuentra peleando por su vida.
“Está dando pelea como una guerrera, pero necesita de toda nuestra fe, energía y oraciones”, expresaron familiares a La Opinión.
Además de ser prematura y los cuidados que eso requiere, la pequeña nacida en San Nicolás, permanece internada luchando contra un virus, que afecta sus glóbulos.
Debido a esto su familia invita a la comunidad a sumarse a las oraciones para que Rufina pueda recuperarse pronto e ir a casa con sus padres.
"Les pido que la tengan presente en sus pensamientos y recen por su pronta recuperación. Que Dios, los ángeles y todos los buenos deseos la rodeen de luz y sanación", finalizaron.
