Familiares y allegados piden una cadena de oración para Pablo Andrés Figueroa, que hace unos días se descompensó tras sufrir un ACV, que lo dejó en muy grave estado de salud.

“Está muy grave y necesitamos un milagro. Que se pida, por favor, para que todos desde su religión, desde lo que sea, puedan pedir por él, por favor”, expresaron familiares a La Opinión.

El sampedrino se encuentra en estos momentos internado y luchando por su vida, por lo que sus seres queridos invitan a la comunidad a sumarse a las oraciones para su pronta recuperación.

“Siento que esto necesita de muchos, de todos porque realmente necesita un milagro”, finalizaron.

