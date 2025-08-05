Piden alimento y adopción responsable para perros rescatados
Rescatistas del grupo Rescatando Animales escribieron: "Estamos necesitando alimento o mercadería (arroz, polenta, fideos, salchichas, etcétera) y de paso buscamos adopciones. Tenemos 7 perros en adopción, son tamaño mediano. La mayoría están castrados, todos desparasitados y recuperados del maltrato. Son 7 bocas que hay que alimentar dos veces por día y una bolsa nos dura una semana por eso nuevamente tenemos que pedir ayuda con la comida de ellos. No podemos comprar porque el dinero recaudado se le entrego a la vete. Esperamos que alguien nos puedan ayudar con mercadería o alimento, ya que no tienen para comer". En caso de querer colaborar comunicarse con Mili al 3329 60-3087 o Vero 3320 473675.
🤗 GRACIAS LA OPINIÓN & SIN GALERA
Te dimos una, ahora danos una mano.
Tu aporte nos ayuda a seguir prestando este servicio a todos nuestros vecinos.
👉🏻 https://link.mercadopago.com.ar/graciaslaopinion
👉🏻Alias: laopinionsp
🤩 O suscribite desde $1.500.- mensuales 👉🏻 https://bit.ly/SoyParteYApoyo
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión