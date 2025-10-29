Piden 10 donantes de sangre 0 negativo para Rubén Alberto Velo
"Buen día, necesito 10 dadores de sangre 0 positivo, es para Rubén Alberto Velo. Llegarse hasta el sector hemoterapia del Sanatorio Coopser de 8 a 10 de la mañana con DNI y decir que van de parte de Rubén Alberto Velo", indicaron.
