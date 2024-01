“Nuestra situación es una emergencia: Después de las fiestas se nos perdió una gatita, la cual publicamos y compartimos por las redes. Anoche (13/1) se nos acercó una vecina para preguntarnos si nos faltaba un gatito, porque escuchaba maullidos que provenían de una palmera que da al fondo de su casa, nos acercamos a la casa y la gata respondía a nuestro llamado”, dijeron en la noche del domingo los dueños de la mascota.

"Hoy (14/1) conseguimos que la casa donde está la palmera dejara ingresar a los bomberos, quienes hicieron todo lo que pudieron para intentar bajarla pero la escalera no era lo suficientemente alta para llegar a la copa, así que sólo utilizaron la manguera. Una de las ideas era entrar el camión hidrante por la casita de los ángeles (Hogar Gomendio) pero había que conseguir la llave y autorizaron para entrar. Luego de haber conseguido la autorizaron para ingresar nos comunicamos con los bomberos pero nos informaron que el camión hidrante no estaba funcionando bien, por lo tanto no fue posible el rescate de Luna . Es por esto que acudimos y pedimos a la comunidad ideas o alguna herramienta para poder bajar a Luna, nuestra gatita. Agradecemos a los vecinos, bomberos y todas las demás personas que se involucraron en el rescate. Escuchamos sugerencias.

Dejamos nuestros datos para aquellas personas que se quieran comunicar:

3320 - 47300 / 3329 - 508114 / 3329 - 570573.

Luna, la gatita que espera ser rescatada por sus dueños.