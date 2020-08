A pesar de las dudas sobre su implementación, aprobaron el "Banco de Leña"

El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad en la última sesión el proyecto presentado por el concejal de Juntos por el Cambio Juan Pablo Ruozi para crear un "banco de leña" desde el que se beneficie con ese insumo a familias que lo necesiten tanto para cocinar como para calefaccionarse durante los meses de invierno.

El "Banco de Leña" estará conformado por el resultado de la poda anual que hace para el Municipio para el mantenimiento del arbolado público desde la Dirección de Parques y Jardines, lo que surja de eventuales caídas por tormentas o acciones propias de la naturaleza, y también puede recibir donaciones.

"Esto no implicará que se sala a podar de más", dijo Ruozi durante su exposición antes de la votación y recordó que "la idea no es exigir al Ejecutivo la compra de leña, sino disponer de lo poco o mucho que se genere con la poda del arbolado público"

Desde la oposición, que acompañó con su voto la aprobación del expediente, la concejala Florencia Sánchez destacó la inclusión de un inciso que tienda a la forestación con especies que puedan contribuir al banco de leña. "La forestación es la regla y la poda la excepción", señaló.

Cuando el proyecto fue elevado, La Opinión consultó al coordinador Parques y Jardines, Héctor "Pocho" Giuliani, quien había considerado que la iniciativa puede ser interesante pero que no sería viable en las condiciones actuales.

"Es insuficiente con la leña que hay ahora, no alcanzaría para muchas familias. Hay que hacer un proyecto a largo plazo, que implique plantar monte con ese fin. Con lo que se poda hoy es muy difícil, no alcanzaría para mucho", había indicado.

"Esto tarde dos o tres meses en secarse", dijo, por su parte, el encargado de la poda municipal, Gustavo Franco, consultado por el proyecto durante las tareas de poda en la plaza Constitución, a mediados de junio pasado.

"No llegás a acopiar, una vez que empezás a repartir, olvidate, porque es todo finito lo que sacamos. Esto no llega ni a una tonelada y aparte no sirve, es todo savia, tarda mucho en secarse. Para tener un banco de leña creo que hay que tener un monte, gente para ir acopiando", señaló Franco.

"La leña siempre se regaló", dijo el trabajador municipal. "Esto es ramerío, para tener un banco de leña tenés que tener un monte y reponerlo todos los años", aseguró.