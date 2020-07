A pesar de la postergación de Dakar 2022, el Enard le garantizó a los sampedrinos la continuidad de los entrenamientos

La postergación de 2022 a 2026 de los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar, Senegal, sorprendió al mundo pero, mucho más, a los jóvenes deportistas que se estaban preparando para ellos porque a todos les significa no poder competir teniendo en cuenta que el evento es para chicos de entre 15 y 18 años. En ese grupo están los argentinos y, dentro, tres sampedrinos: Ciro Olivieri (esgrima) y Candela Raviola y Bruno Giles (natación).

Más allá del sinsabor sin retroceso tras el acuerdo entre el Comité Olímpico Internacional (COI) y el presidente del país africano, días atrás el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Enard) informó que el Programa YOG seguirá, es decir, que todos los atletas nacionales continuarán entrenando con sus respectivos profesores y y se realizarán Campus con el objetivo de preparar a esos adolescentes para otros torneos internacionales.

"Le informaron que se suspendieron y que se van a hacer en 2026 y obviamente no puede clasificar ninguno de los chicos que están en carrera ahora porque no tienen la edad. El Enard va a seguir con el proyecto Dakar 2022, es decir, seguir con los entrenamientos, los Campus y se van a enfocar en otros torneos como mundiales, sudamericano, panamericanos. Eso es lo que se sabe por ahora, no está del todo claro", indicó a La Opinión Gabriela, mamá de Ciro que continúa preparándose como desde hace dos años con los entrenadores nacionales, de Gimnasia y Esgrima de Rosario y su preparador físico personal.

Además, Gabriela contó que "fue un mal momento para todos los chicos" y que su hijo "estuvo muy mal" por la suspensión de Dakar 2022. Y agregó: "Fue un golpe triste porque a pesar de que faltan dos años, hace dos años que vienen trabajando para esto Ciro. Van a enfocarse en otros torneos. Sigue con las pilas, entrenando para enfocarse en otras cosas, no queda otra".

El caso de Raviola y Giles es similar: seguirán en el programa para representar a Argentina en otros certámenes internacionales que no sean los Juegos Olímpicos de la Juventud. Ambos, tal detalló la semana pasada su profesor en Pescadores, Sebastián Estévez, fueron notificados de que continuarán las reuniones y prácticas virtuales cada semana porque el año próximo hay sudamericanos a los que pueden clasificar. Es decir, el grupo que participa de encuentros virtuales que organiza por Zoom la Asociación Federal de Entrenadores (AFEN) con alrededor de 70 personas no sólo se armó para los Juegos Olímpicos de la Juventud sino para afrontar eventos internacionales con la bandera albiceleste.