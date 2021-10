Pesa 250 kilos, se quebró y hubo que trasladarlo: “Es triste que te digan que no te pueden atender”

Rubén Javier Burini tiene 55 años y pesa alrededor de 250 kilos. Estuvo dos semanas en el Hospital a la espera de un traslado hacia un centro de mayor complejidad porque en el nosocomio local no están dadas las condiciones para intervenirlo quirúrgicamente pero tampoco para que una persona con obesidad permanezca internado.

Publicidad

“Lo que nos duele es que no estén las condiciones, porque en el Hospital la atención es muy buena pero no hay una camilla, y no es el único gordo en San Pedro”, comentó su prima Verónica Burini en Radio Cuarentena.

Javier Burini se cayó en su casa y se quebró. Para trasladarlo, tuvo que intervenir Bomberos Voluntarios. Una vez en el nosocomio fue ubicado en dos camas, por las dudas.

“Acá no existen camillas para personas de su peso”.

“Tienen que comprar los insumos para las personas obesas porque es triste que te digan que no te pueden atender”, señaló su prima.

“Si le pegan una puñalada, se muere, porque no tienen un lugar donde operarlo, por más que tengan toda la buena voluntad del mundo”, graficó Verónica, que este lunes recibió la buena noticia del traslado que esperaron durante dos semanas.

Una infección en otra zona del cuerpo aceleró los trámites para que PAMI autorice la derivación UOM de San Nicolás que se realizará a través de la ambulancia de Coopser, informaron sus familiares.